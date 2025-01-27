القسام تنعى اثنين من مقاتليها استشهدا في طولكرم

وكالات

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس"، القائد إيهاب أبو عطيوي والمجاهد رامز ضميري، اللذين ارتقيا في طولكرم، مؤكدة أن "دماء الشهداء ستكون دافعاً لتصعيد المقاومة، وأن اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية لن تحقق له الأمن".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مسؤوليته عن اغتيال أبو عطيوي، الذي وصفه بأنه "قائد شبكة تابعة لحركة حماس في طولكرم"، إلى جانب مقاوم آخر، وذلك خلال عملية مشتركة مع جهاز الشاباك.