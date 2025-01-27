القوات الروسية تسيطر على بلدة استراتيجية في شرق أوكرانيا

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين في مقاطعة دونيتسك، ضمن إقليم دونباس، بشرق أوكرانيا، وفقا لسكاي نيوز.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن تجمع قوات "فوستك" الشرق سيطر على بلدة مهمة استراتيجيا في شرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة، إن قواتها سيطرت على بلدة فيليكا نوفوسيلكا، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 5 آلاف نسمة، بعد معركة استمرت شهورا.

وزعمت أوكرانيا أن قواتها انسحبت فقط استراتيجيا من مناطق معينة.

وقال اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 في بيان على قناته الرسمية على تطبيق تليجرام، إن القوات الأوكرانية انسحبت من أجزاء معينة من فيليكا نوفوسيلكا لتجنب تعرضها للحصار، وينشط اللواء في هذه المنطقة من الجبهة.

وأضاف البيان: "انسحبت وحداتنا بمهارة في ظل ظروف الطقس من المناطق التي كان يوجد فيها خطر التعرض للحصار. هذا لا يعني أننا تركنا المدينة بالكامل، فالقتال في فيليكا نوفوسيلكا مستمر، كل الإجراءات تهدف إلى تقليل خسائرنا وتكبيد العدو أكبر قدر من الضرر".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بقيام القوات الروسية بالسيطرة على بلدة زيلينوي في دونيتسك، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من مجموعة قوات المركز، بتحرير قرية زيلينوي، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان: "تم استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة لأربعة ألوية من القوات الأوكرانية، في مناطق سريبنيوي ودزيرجينسك ونوفوبافلوفكا وشيربينوفكا وأندريفكا ونوفوإيليزافيتوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار إلى أن خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور بلغت نحو 650 جنديا و4 مركبات قتالية مدرعة و8 مركبات و3 قطع مدفعية ميدانية.

وأشار إلى إجمالي الخسائر البشرية من القوات الأوكرانية في مختلف محاور القتال أكثر من 1470 قتيلا، عدا الخسائر في المعدات والمركبات العسكرية