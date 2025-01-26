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الجهاد الإسلامي: وافقنا على إطلاق سراح أربيل يهود لسحب الذريعة من يد إسرائيل

06:19 م الأحد 26 يناير 2025

نائب الأمين العام لحركة الجهاد محمد الهندي

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وكالات

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، اليوم الأحد، إن الحركة أبلغت الوسطاء بأن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود على قيد الحياة، مؤكدا أنه لسحب الذريعة من الاحتلال فإن الحركة موافقة على ما يتفق عليه الوسطاء.

وأشار الهندي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن الحركة تقبل أن يتم الإفراج عن أربيل يهود قبل السبت المقبل مقابل الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا، مؤكدا أن قضية الأسيرة أربيل يهود في طريقها إلى الحل.

وشدد الهندي، على أن إسرائيل الآن تحاول عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار وكان عليها السماح بعودة الفلسطينيين شمالا، لافتا إلى أن الجهاد الإسلامي والمقاومة عموما تنتظر من الوسطاء ردا عمليا بشأن السماح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.

وأوضح الهندي، أن مسألة الأسيرة أربيل يهود مختلقة تماما من أجل عرقلة تنفيذ الاتفاق والوسطاء يعلمون ذلك، مضيفا "وافقنا على إطلاق سراح أربيل من أجل التيسير على الوسطاء وسحب الذريعة من يد إسرائيل".

ولفت الهندي، إلى أن المرحلة الثانية تتناول استكمال الانسحاب وإعلان وقف الحرب وتبادل ما تبقى من جنود وضباط.

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