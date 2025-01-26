لبنان.. ارتقاء 15 شهيدًا بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار مع إسرائيل

لبنان.. ارتقاء 15 شهيدًا بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق

بيروت - (د ب أ)

أعلن لبنان اليوم الأحد، استشهاد 15 شخصا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنوب البلاد.

وقعت الوفيات بعد انتهاء المهلة الممنوحة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المتحالف مع إيران.

ورغم العنف، حاول العديد من الأشخاص العودة إلى منازلهم التي فروا منها خلال أشهر من الاشتباكات عبر الحدود.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن ما لا يقل عن 15 شخصا، معظمهم من المدنيين، استشهدوا وأصيب 83 آخرون في الهجمات الإسرائيلية.

وقال الجيش اللبناني إن أحد جنوده قُتل وأصيب آخر بنيران إسرائيلية في حادثين منفصلين، متهما إسرائيل بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

من جهته، صرّح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته التي تعمل في جنوب لبنان أطلقت طلقات تحذيرية "لإزالة التهديدات في عدد من المناطق حيث تم التعرف على مشتبه بهم يقتربون من القوات".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم توقيف المشتبه بهم بسبب تشكيلهم تهديدا وشيكا على قواته، وأنه يتم استجوابهم حاليا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن أشخاصا تجمعوا منذ الساعات الأولى من صباح الأحد محاولين العودة إلى بلداتهم وقراهم في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان.

في المقابل، حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان من العودة إلى المنطقة، واتهم حزب الله بتأجيج التوترات.