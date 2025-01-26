إسرائيل ترفض الانسحاب وتشعل الأوضاع في لبنان: عشرات الشهداء والمصابين والمخطوفين

كتبت- سهر عبد الرحيم

انتهت رسميًا مهلة الـ 60 يومًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، اليوم الأحد، والتي دخلت حيز التنفيذ فجر الـ 27 من نوفمبر الماضي، وكان من المقرر بمجرد انقضاء المهلة المحددة أن تنسحب قوات جيش الاحتلال من الجنوب اللبناني لكن هذا لم يحدث.

وبدلًا من الانسحاب، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على عناصر الأمن اللبناني ومدنيين أثناء عودتهم إلى منازلهم في الجنوب اللبناني، ما أسفر عن استشهاد 11 شخصًا وإصابة 83 آخرين، حسبما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية.

كما أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، استشهاد جندي وإصابة آخر في إطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مروحين وميس الجبل جنوبي لبنان.

وصرح المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش تعمل على إبعاد ما وصفها بـ "التهديدات" في عدة مواقع على الحدود الجنوبية مع لبنان، مشيرًا إلى أن الجيش اعتقل عددًا من الأشخاص أثناء وجودهم قرب مناطق التواجد الإسرائيلي، زاعمًا أنهم شكلوا خطرًا على قوات الاحتلال.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات لسكان القرى الحدودية الجنوبية بعدم العودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر، كما أغلق الجيش بعض مداخل القرى الجنوبية في القطاع الشرقي.

كما صرحت إسرائيل، أول أمس الجمعة، أن قواتها لن تنسحب من كامل المناطق التي نص عليها الاتفاق، متهمة لبنان بعدم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، أن "عملية الانسحاب المرحلي ستتواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

وفي المقابل، حمل الجيش اللبناني الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عدم استكمال انتشاره في المناطق المحددة، موضحًا حصول تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من الجانب الإسرائيلي"، مؤكدا جاهزيته لاستكمال انتشاره "فور انسحاب" الأخير.

ومن جانبه، حذر الجيش اللبناني المواطنين من الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية، مشددًا على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن، أمس السبت، أن وحدات عسكرية تابعة له انتشرت في بلدات عدة بالقطاع الأوسط في منطقة جنوب نهر الليطاني بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الجيش أنه يواصل عمليات الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، متهمًا إسرائيل بـ"المماطلة" في الانسحاب من مناطق عدة ما تسبب بتأخير الانتشار وتعقيد مهمة انتشاره، مؤكدًا جاهزيته لاستكمال هذا الانتشار فور الانسحاب الإسرائيلي.

وبالرغم من التحذيرات الإسرائيلية، يستعد سكان عدد من القرى الجنوبية منذ صباح اليوم الأحد للتوجه إلى منازلهم في البلدات الحدودية.

وفي نوفمبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ لينهي حربًا استمرت لحوالي عام، وجه فيها الطرفان ضربات موجعة لبعضهما بعدما أطلق الحزب عملية "إسناد غزة".

ونص الاتفاق على انسحاب حزب الله إلى ما وراء شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالي 30 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل، وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية في الجنوب، مع انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتشار قوات الجيش اللبناني بدلًا منها.