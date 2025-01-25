صور| كيف استقبل الفلسطينيون أبناءهم المُفرج عنهم اليوم؟

من بين ركام الحرب.. الرسالة الأخيرة للسنوار قبل استشهاده "صور وفيديو"

وكالات

أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 200 المقرر إطلاق سراحهم اليوم ضمن المرحلة الثانية من عملية التبادل مع حماس.

واستقبلت عائلات المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، أبناءهم الذي أُطلق سراحهم اليوم من سجون الاحتلال وسط أجواء تعمّها السعادة والاحتفالات.

وبحسب بنود الاتفاق بين حماس وإسرائيل، سُمح لنصف المعتقلين الفلسطينيين المُفرج عنهم اليوم بالعودة إلى الضفة الغربية، و16 آخرين إلى قطاع غزة، فيما استبعد نحو 70 معتقلا إلى خارج الأراضي الفلسطينية عبر مصر وقطر وتركيا.

وكشف الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الأسرى الفلسطينيين المُبعدين سيكون لهم أماكن في تونس وتركيا ودولة ثالثة.

وكان ما يقرب من 121 معتقلا من الذي أُطلق سراحهم اليوم، ينفذون عقوبات بأحكام مؤبدة.

وفي مقابل ذلك، أفرجت حركة حماس عن 4 أسيرات إسرائيليات لديها.