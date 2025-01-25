جيش الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا لا تزال في مواقعها بجنوب لبنان

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن التعليمات التي نُشِرت سابقًا سارية ولا يسمح لسكان قرى جنوب لبنان بالعودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر.

وأكد جيش الاحتلال أن قواته لا تزال في مواقعها بجنوب لبنان وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار حتى نشر قوات الجيش اللبناني في تلك المواقع.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، أن انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان "سيتأخر" إلى ما بعد انقضاء المهلة المحددة بموجب الهدنة مع لبنان، أي 60 يومًا والتي من المقرر أن تنتهي غدًا الأحد.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ في شهر نوفمبر الماضي، ونص على أن تكون الهدنة لمدة 60 يومًا وبعد انقضائها تنسحب قوات جيش الاحتلال تدريجيًا من جنوب لبنان.