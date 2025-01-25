إعلان

الصليب الأحمر: أكملنا المرحلة الثانية من عمليات تبادل الأسرى

05:02 م السبت 25 يناير 2025

الأسيرات الإسرائيليات بغزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات


أكدت هيئة الصليب الأحمر، اليوم السبت، اكتمال المرحلة الثانية من عمليات إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين ليلتئم شمل مزيد من العائلات.


وقال الصليب الأحمر، "نقلنا 4 أسيرات بشكل آمن من قطاع غزة وتم تسليمهن إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفًا أنه ساعد في إطلاق سراح 128 معتقلًا فلسطينيًا وتم نقلهم إلى غزة والضفة الغربية.


وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، 4 مجندات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر الدولي ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، وفي المقابل تم الإفراج عن 200 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

الصليب الأحمر صفقة تبادل الأسرى قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
من نفق الحرية إلى صفقة التبادل.. من هو العارضة الذي أفرجت عنه إسرائيل؟

إعلان

إعلان

"شكرا على الطعام والشراب".. مشاهد من عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات اليوم
لحظة بلحظة.. الأهلي ضد الزمالك.. نهائي البطولة العربية لكرة الطائرة
لاستقبال الأسرى المُبعدين.. وفد من حماس يتوجّه إلى القاهرة