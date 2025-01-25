الصليب الأحمر: أكملنا المرحلة الثانية من عمليات تبادل الأسرى



وكالات



أكدت هيئة الصليب الأحمر، اليوم السبت، اكتمال المرحلة الثانية من عمليات إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين ليلتئم شمل مزيد من العائلات.



وقال الصليب الأحمر، "نقلنا 4 أسيرات بشكل آمن من قطاع غزة وتم تسليمهن إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفًا أنه ساعد في إطلاق سراح 128 معتقلًا فلسطينيًا وتم نقلهم إلى غزة والضفة الغربية.



وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، 4 مجندات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر الدولي ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، وفي المقابل تم الإفراج عن 200 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.