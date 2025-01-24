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مشاهد للقائد يحيى السنوار في ميادين القتال قبل استشهاده

10:43 م الجمعة 24 يناير 2025
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  • عرض 9 صورة
    مشاهد للقائد يحيى السنوار في ميادين القتال قبل استشهاده (9)
  • عرض 9 صورة
    مشاهد للقائد يحيى السنوار في ميادين القتال قبل استشهاده (6)
  • عرض 9 صورة
    مشاهد للقائد يحيى السنوار في ميادين القتال قبل استشهاده (5)
  • عرض 9 صورة
    مشاهد للقائد يحيى السنوار في ميادين القتال قبل استشهاده (8)
  • عرض 9 صورة
    مشاهد للقائد يحيى السنوار في ميادين القتال قبل استشهاده (2)
  • عرض 9 صورة
    مشاهد للقائد يحيى السنوار في ميادين القتال قبل استشهاده (1)
  • عرض 9 صورة
    مشاهد للقائد يحيى السنوار في ميادين القتال قبل استشهاده (3)
  • عرض 9 صورة
    مشاهد للقائد يحيى السنوار في ميادين القتال قبل استشهاده (4)
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وكالات

عرض برنامج "ما خفي أعظم" مشاهد حصرية غير مسبوقة كشفتها كتائب القسام، توثق تحركات قائد حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يحيى السنوار، قبل استشهاده.

وأظهرت اللقطات السنوار يقود العمليات ميدانيًا ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في مناطق رفح، متنقلًا بين الكمائن لرفع معنويات المقاتلين.

كما ظهر السنوار وهو يخطط لعمليات هجومية بالتنسيق مع قائد كتيبة تل السلطان في رفح، محمود حمدان، الذي استشهد إلى جانبه.

وشملت المشاهد السنوار في خطوط المواجهة الأمامية، يتابع استهداف آلية إسرائيلية وتعطيلها في حي تل السلطان برفح، مما يبرز دوره المحوري في قيادة المقاومة.

برنامج ما خفي أعظم القوات الإسرائيلية كتائب القسام يحيى السنوار حماس
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