حزب بن غفير يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات غور الأردن

وكالات



أفادت القناة 7 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن حزب "قوة يهودية"، بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف المستقيل إيتمار بن غفير، يدعم مشروع قانون لفرض سيادة إسرائيلية على المستوطنات في غور الأردن بالضفة الغربية.



وفي وقتٍ سابق من يناير الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق عملية عسكرية في محافظة غور الأردن شرقي الضفة.





