إعلان

حزب بن غفير يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات غور الأردن

12:13 م الأربعاء 22 يناير 2025

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


أفادت القناة 7 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن حزب "قوة يهودية"، بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف المستقيل إيتمار بن غفير، يدعم مشروع قانون لفرض سيادة إسرائيلية على المستوطنات في غور الأردن بالضفة الغربية.


وفي وقتٍ سابق من يناير الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق عملية عسكرية في محافظة غور الأردن شرقي الضفة.


إيتمار بن غفير إسرائيل غور الأردن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هل ستعود إسرائيل للحرب بعد أن تخرج الأسرى من غزة؟

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي: "محدش يقدر يقرب من البلد دي"
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة