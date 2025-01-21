نواف سلام: تشكيل الحكومة اللبنانية يسير بخطى ثابتة

بيروت - (د ب أ)

طمأن رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة جديدة نواف سلام، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزف عون أن العمل على تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة.

واستقبل الرئيس عون سلام مساء اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا الرئاسي "واطلع منه على أجواء الاتصالات والمشاورات التي يجريها من أجل تأليف الحكومة، ورؤيته وأفكاره حول الحكومة العتيدة خصوصاً بعد مواقف وآراء الكتل النيابية والقوى السياسية التي يتواصل معها سلام.

وقال سلام بعد اللقاء "إن العمل على تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة، وأنه يعمل بلا كلل، مع فخامة الرئيس، على ألا يتأخر ذلك".

وأشار إلى أن "غالبية ما يقال حول الحكومة وتشكيلتها والأسماء المطروحة، هي من باب التكهنات والإشاعات، وأنه ملتزم بتشكيل الحكومة بحسب الآلية الدستورية"، ولفت إلى أنه يفضل حكومة من 24 وزيراً لأن الحكومة الثلاثينية التي كانت تسمى حكومة وحدة وطنية كانت تتحول إلى حكومة شلل وطني".

وشدد سلام على أنه "لم يلتزم بإعطاء أي حقيبة لأحد، وأن حقيبة المال هي كغيرها من الحقائب ليست حكراً على طائفة ولكن لا يمكن أن تكون ممنوعة عن أي طائفة أيضاً".

وقال "أنا أتداول وأتشاور وأستمع إلى الكتل إنما أنا من يشكل الحكومة، وهذه مسؤوليتي، لذلك قمت بالعودة إلى الدستور، وإذا كان ذلك أسلوباً جديداً فليكن".

وكان الرئيس عون قد كلّف سلام، بتشكيل حكومة جديدة، في 13 يناير الحالي بعد استشارات نيابية ملزمة حصل فيها سلام على 84 صوتاً من أصوات النواب البالغ عددهم 128 نائب.