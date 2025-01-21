واشنطن تحتفل بإطلاق سراح أمريكيين في صفقة تبادل مع طالبان قادتها إدارة بايدن

واشنطن - (أ ب)

يحتفل البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب بإطلاق سراح أمريكيين اثنين في إطار صفقة تبادل مع حركة طالبان الأفغانية بوساطة إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

وقال مستشار الأمن القومي برايان هيوز في بيان "نحتفل بالإفراج عن رايان كوربيت وويليام ماكنتي اللذين سيجتمعان قريبا مع عائلتيهما وأحبائهما، ونشكر أيضا حكومة قطر على مساعدتها".

وأضاف هيوز أن "إدارة ترامب ستواصل المطالبة بالإفراج عن كل الأمريكيين المحتجزين لدى طالبان، خاصة في ضوء المساعدات الأمريكية التي تبلغ مليارات الدولارات التي تلقوها في الأعوام الأخيرة".

وقد تم الانتهاء من صفقة إطلاق سراح كوربيت وماكنتي بواسطة مسؤولي إدارة بايدن قبل انتهاء ولاية الإدارة الديمقراطية أمس الاثنين، وفقا لمسؤول في إدارة ترامب طلب عدم الكشف عن هويته.

وكان اتفاق تبادل للسجناء بين الولايات المتحدة وطالبان في أفغانستان قد أسفر عن تحرير المواطنين الأمريكيين الاثنين مقابل شخص ينتمي لطالبان، تم حبسه مدى الحياة في كاليفورنيا لاتهامه بتهريب المخدرات والإرهاب، حسبما قال مسؤولون اليوم الثلاثاء.

وأكدت وزارة خارجية طالبان في كابول حدوث التبادل، قائلة إنه تمت مبادلة مواطنين أمريكيين مقابل خان محمد الذي تم إصدار حكمين بالسجن مدى الحياة بحقه خلال عام 2008.

وقالت وزارة خارجية طالبان إن التبادل جاء نتيجة "مفاوضات مطولة ومثمرة" مع الولايات المتحدة، كما أنها كانت مثالا جيدا على حل المشاكل من خلال الحوار.

وجاء في بيان الوزارة "الإمارة الإسلامية تتطلع بإيجابية لتصرفات الولايات المتحدة الأمريكية التي تساعد على تطبيع العلاقات بين الدولتين وتطويرها".