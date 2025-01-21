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مجلس مستوطنات شمال الضفة: واشنطن عادت صديقة بعد إلغاء ترامب العقوبات

09:45 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

دونالد ترامب

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وكالات


قال مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية إن "إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات على المستوطنين رسالة سياسية بأن واشنطن عادت لتكون صديقة لنا".


وأضاف المجلس أن قرار ترامب يعكس فرصة للحكومة الإسرائيلية لتحقيق إنجازات عظيمة في يهودا والسامرة وتل أبيب.


وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن أصدرت قرارًا تنفيذيًا في فبراير 2024 يهدف إلى معاقبة المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

ترامب واشنطن الرئيس الأمريكي
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