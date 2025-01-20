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ترامب: غزو حدودنا سينتهي قبل انتهاء يوم الاثنين

09:42 ص الإثنين 20 يناير 2025

دونالد ترامب

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واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمؤيديه، عشية حفل تنصيبه، أنه سيبدأ في تنفيذ إجراءات مكافحة الهجرة من أول يوم في ولايته الثانية.

وقال الرئيس الجمهوري في تجمع حاشد في واشنطن:"بحلول غروب شمس يوم غد، سيكون غزو حدودنا قد انتهى، وسيبدأ كل المتسللين غير الشرعيين في العودة إلى بلادهم بطريقة أو بأخرى".

وكما فعل خلال حملته الانتخابية، استخدم ترامب عبارات عامة وصور المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بدون تصريح بالإقامة على أنهم مجرمون.

وعلى الرغم من وجود زيادة في معدلات الجريمة في بعض المناطق في الولايات المتحدة، يعزو الخبراء ذلك إلى أسباب اجتماعية وسياسية معقدة. ولا توجد أدلة على موجة جرائم يقودها المهاجرون، كما أن معدلات ارتكاب المهاجرين للجرائم ليست أعلى من معدلات المواطنين الأمريكيين.

وكان أحد الوعود الرئيسية لحملة ترامب الانتخابية هو تنفيذ عمليات ترحيل جماعية. ولتنفيذ هذه الخطة، رشح ترامب عددا من اليمينيين المتشددين للانضمام إلى حكومته.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، من المقرر أن تبدأ أولى المداهمات بعد فترة وجيزة من حفل تنصيبه يوم الاثنين. وتخطط السلطات مبدئيا بدء هذه العمليات في شيكاغو، ومن المحتمل أن تمتد إلى مدن أخرى. ومن المقرر أن تستمر هذه الحملة لمدة أسبوع.

دونالد ترامب حفل تنصي ترامب مكافحة الهجرة
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