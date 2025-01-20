خلال تجمع حاشد في واشنطن.. ترامب: إلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها بايدن

وكالات

تعهّد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بإلغاء كل الأوامر التنفيذية التي أصدرها جو بايدن، وفقا لسكاي نيوز.

وقال ترامب خلال تجمع حاشد في واشنطن عشية تنصيبه، لآلاف من مؤيّديه الذين تجمعوا في قاعة "كابيتال وان" بالعاصمة الأمريكية: "سنوقف الغزو عند حدودنا".

وأضاف: "سأكشف عن تدابير أمن الحدود في خطاب التنصيب"، معلنا أنه سيتصرف "بسرعة وقوة غير مسبوقتين" عندما يتسلم الإثنين منصبه رئيسا للولايات المتحدة.

وتابع: "اعتبارا من الغد سأتصرف بسرعة وقوة غير مسبوقتين وأعمل على حل كل أزمة تواجه بلادنا. علينا أن نفعل ذلك".

وشدد ترامب على ضرورة "إنقاذ تيك توك"، بعد ساعات قليلة على وعده بأن يعلق تطبيق قانون يحظر هذه المنصة التي تعذّر الوصول إليها موقتا لساعات عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح ترامب "صراحة، ليس لدينا خيار سوى إنقاذه"، إذ وعد أنه سيوجه الجيش "لبدء بناء درع الدفاع الصاروخي (القبة الحديدية)".

وأشار إلى إصدار حوالي 100 مرسوم في أول يوم له في منصبه.

ومثل الحدث أول خطاب رئيسي لترامب في واشنطن منذ خطابه في السادس من يناير 2021 الذي سبق اقتحام بعض أنصاره مبنى الكونجرس.

وأغلقت السلطات مساحات كبيرة من المدينة حول مبنى الكونجرس والبيت الأبيض بأسوار فولاذية منذ الأسبوع الماضي وانتشرت الشرطة بكثافة في جميع أنحاء المنطقة.