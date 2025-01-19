إعلان

ترامب: خروج الأسرى الإسرائيليين يبدأ اليوم

02:47 م الأحد 19 يناير 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن "خروج الأسرى الإسرائيليين يبدأ اليوم وستكون 3 شابات أول من يخرجن".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، قد أعلن في الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت حركة حماس قد صرحت اليوم أنها سلمت للوسطاء أسماء الأسيرات الثلاث في قطاع غزة اللاتي سيتم الإفراج عنهن، وطالبت بالمقابل بتسليم قائمة الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم.

وقد أبلغ مسؤولان بارزان في إدارة ترامب ، عائلات الأسرى في غزة، بأنهما ملتزمان بالإفراج عن جميع الأسرى المتبقين، بحسب ما ذكره أحد المشاركين في الاجتماع.

دونالد ترامب صفقة غزة خروج الأسرى الإسرائيليين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مستشفى شيبا الطبي في تل أبيب يستعد لاستقبال الأسيرات الإسرائيليات

إعلان

إعلان

الشركة الراعية لابتكار "صمام مجدي يعقوب" تكشف عن التمويل وردود الفعل
صور.. انهيار ياسمين عبد العزيز في جنازة والدها بالتجمع
بنحو 14%.. جولدمان ساكس يتوقع تخفيضات عميقة لأسعار الفائدة في مصر بالعام الجاري
صفقة غزة.. أول أيام الهدنة ووقف النار - تغطية خاصة