ترامب: خروج الأسرى الإسرائيليين يبدأ اليوم

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن "خروج الأسرى الإسرائيليين يبدأ اليوم وستكون 3 شابات أول من يخرجن".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، قد أعلن في الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت حركة حماس قد صرحت اليوم أنها سلمت للوسطاء أسماء الأسيرات الثلاث في قطاع غزة اللاتي سيتم الإفراج عنهن، وطالبت بالمقابل بتسليم قائمة الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم.

وقد أبلغ مسؤولان بارزان في إدارة ترامب ، عائلات الأسرى في غزة، بأنهما ملتزمان بالإفراج عن جميع الأسرى المتبقين، بحسب ما ذكره أحد المشاركين في الاجتماع.