الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

نفذت القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة عملية تفجير في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، نفذ الجيش الإسرائيلي قبل ظهر اليوم عملية تفجير داخل أحياء بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

وتم رصد تحليق لطائرة مسيرة إسرائيلية صباح اليوم ومنذ ساعات الفجر، على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت.

يذكر أنه كان تمّ الإعلان في 26 نوفمبر الماضي عن اتفاق وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي والذي ينص على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان الذي غزته في أول أكتوبر الماضي لاستهداف مواقع لحزب الله ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار منذ إعلانه.