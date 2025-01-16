البرهان من ود مدني: المعركة في نهايتها وسننتصر

وكالات

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان أن المعركة ضد ميليشيا الدعم السريع في نهايتها وأن القوات المسلحة ستنتصر على الميليشيات المتمردة.

وجاء ذلك خلال تفقد البرهان سير العمليات العسكرية على الخطوط الأمامية بولاية الجزيرة رافقه الفريق أول ميرغني إدريس سليمان مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية، اليوم الخميس.

واطمئن البرهان على سير العمليات في كافة محاور القتال، مشيدًا بالروح المعنوية العالية لضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري والمستنفرين الذين يبذلون الغالي والنفيس في معركة الكرامة من أجل دحر التمرد والقضاء عليه.