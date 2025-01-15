وزير خارجية ترامب: الصين غشت لتصبح قوة عظمى والنظام الليبرالي عفا عليه الزمن

وكالات

أكد المرشح لمنصب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال جلسة للمصادقة على تعيينه، أن "الصين غشت لكي تصبح قوة عظمى وإن النظام الليبرالي عفا عليه الزمن"، وفقا لروسيا اليوم.

وبحسب مقتطفات نشرها مكتب "روبيو"، قال الوزير المقبل أمام لجنة في مجلس الشيوخ، إن النظام العالمي بعد الحرب لم يعف عليه الزمن فحسب، بل بات سلاحا يستخدم ضدنا.

وأضاف السيناتور الحالي عن ولاية فلوريدا: "لقد رحبنا بالحزب الشيوعي الصيني في هذا النظام العالمي، فاستغلوا كل فوائده ومنافعه لكنهم تجاهلوا كل واجباتهم ومسؤولياتهم".

وروبيو المولود في ميامي لأبوين كوبيين معروف بمواقفه المعادية لكل من الصين وإيران، ودعمه الراسخ لإسرائيل.

ووزير الخارجية المقبل مؤيد شرس لتايوان، وقد فرضت عليه الصين عقوبات بسبب معارضته الحادة لسياسات بكين في منطقتي شينجيانج وهونج كونج.

وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه، سيترأس روبيو أكبر شبكة دبلوماسية في العالم، بها أكثر من 55 ألف موظفا، إذ سيكون أيضا وجه أمريكا في الخارج.

وستتمثل مهمة وزير الخارجية المقبل بتنفيذ شعار ترامب "تحقيق السلام عبر القوة" وهو مفهوم قديم من مفاهيم السياسة الواقعية يريد الرئيس المنتخب نفض الغبار عنه.