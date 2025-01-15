في اليوم الـ467.. عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف إسرائيلي على مناطق غزة

وكالات

واصل الجيش الاسرائيلي، في اليوم الـ467 للعدوان، تكثيف غاراته على منازل المدنيين ومراكز الإيواء في قطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 46645 شهيدا و 110012 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، وفقا لما ذكرته الغد.

وفي مدينة غزة، استشهد 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين في شارع اليرموك غربي مدينة غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف النادي الأهلي الذي يؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

واستشهد فلسطيني إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الرمال غربي مدينة غزة.

كما نسف الجيش الاسرائيلي منازل سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ومنطقة الصفطاوي شمالي المدينة.

ودمر الجيش الإسرائيلي مربعا سكنيا في شارع مسعود شرق جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، استشهد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة شاهين جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد رجل وزوجته في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الخطيب في مخيم دير البلح.

واستشهد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة نصار في مخيم 2 جنوب مخيم النصيرات.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين في نفس القصف بينهم الحكيم خالد ريان رئيس قسم التمريض في الاستقبال والطوارئ في مستشفى العودة .

واستشهد رجل وزوجته من عائلة الشيشنية في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة ياسين في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في بلدة الزوايدة، كما استشهد صياد فلسطيني برصاص زوارق حربية اسرائيلية قرب شاطيء دير البلح.

وفي الجنوب، استشهد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي النصر شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد شاب فلسطيني في غارة إسرائيلية على خربة العدس شمالي رفح.

وقصفت طائرات مروحية إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين مقابل استراحة العمدة في مواصي خان يونس ما أوقع عدد من المصابين.

كما شن الطيران الاسرائيلي غارات متفرقة على أراض زراعية ومنازل مخلاة بخان يونس.

وأمس، قالت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال ال 24 ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها 61 شهيدا و 281 مصابا إلى المستشفيات.