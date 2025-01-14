بعد 12 عامًا.. طفلة سورية تلتقي بعائلتها لأول مرة (فيديو)

وكالات

بعدما فُقِدت منذ كان عمرها عامين، التقت طفلة سورية عائلتها للمرة الأولى، أول أمس الإثنين، وعُثِر عليها داخل إحدى دور الأيتام خلال أعمال البحث في ملفات الأطفال الذين اختفوا في سوريا.

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وقبل يومين، قال المكتب الإعلامي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، إنه تم العثور على عدة كتب "سرية" محولة من قِبل عدة أفرع أمنية خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، تتعلق بتحويل عدد من الأطفال إلى جمعيات معنية بتربية الأيتام، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا".

ووجه المكتب الإعلامي حديثه إلى عائلات الأطفال المفقودين، قائلًا "نهيب بذوي الأطفال المفقودين التوجه إلى المديريات الفرعية المعنية بمديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، لتقديم أسماء الأطفال وأي معلومات قد تُساهم في تسهيل عملية البحث وإحصاء الحالات بشكل دقيق".

ويمثل مصير الأطفال المفقودين في سوريا تحديًا كبيرًا للإدارة الجديدة في البلاد، بعد مرور أكثر من شهر على سقوط الأسد.