لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ترامب: أعلم أن الرئيس الروسي يريد أن نلتقي وسيكون اللقاء سريعا جدا

07:06 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

ترامب وبوتين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سريعا جدا بعد تنصيبه الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته الغد.

ولم يحدد موعدا للاجتماع الذي سيكون الأول بين رئيسي البلدين منذ بداية حرب روسيا مع أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال ترمب عند سؤاله عن استراتيجية إنهاء الحرب: "ثمة استراتيجية واحدة فقط والقرار بيد بوتين، ولا أتصور أنه سعيد للغاية بالطريقة التي سارت بها الأمور لأنها لم تكن جيدة بالنسبة له أيضا".

وأضاف: "أعلم أنه يريد أن نلتقي وسيكون اللقاء سريعا جدا، كنت أود فعل هذا في وقت أقرب، لكن يجب أن أتسلم الرئاسة لإنجاز بعض الأمور".

وقال مايك والتز، عضو مجلس النواب الأمريكي الذي سيتولى منصب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه يتوقع مكالمة بين ترمب وبوتين في الأيام والأسابيع القادمة.

وخلّفت الحرب الروسية الأوكرانية عشرات الآلاف من القتلى، ودفعت الملايين للنزوح، وأثار أكبر خلاف في العلاقات بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

ترامب موعد تنصيب ترامب بوتين الرئيس الروسي لقاء ترامب وبوتين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسقاط وتدمير14 مسيرة.. مقاطعة روسية تتعرض لهجوم أوكراني واسع النطاق

إعلان

إعلان

* أجواء دافئة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
* مجدي الجلاد يطرح الأسئلة الصعبة: هل ستعيد التغييرات في الإعلام المصري "التأثير المفقود"؟