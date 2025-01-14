ترامب: أعلم أن الرئيس الروسي يريد أن نلتقي وسيكون اللقاء سريعا جدا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سريعا جدا بعد تنصيبه الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته الغد.

ولم يحدد موعدا للاجتماع الذي سيكون الأول بين رئيسي البلدين منذ بداية حرب روسيا مع أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال ترمب عند سؤاله عن استراتيجية إنهاء الحرب: "ثمة استراتيجية واحدة فقط والقرار بيد بوتين، ولا أتصور أنه سعيد للغاية بالطريقة التي سارت بها الأمور لأنها لم تكن جيدة بالنسبة له أيضا".

وأضاف: "أعلم أنه يريد أن نلتقي وسيكون اللقاء سريعا جدا، كنت أود فعل هذا في وقت أقرب، لكن يجب أن أتسلم الرئاسة لإنجاز بعض الأمور".

وقال مايك والتز، عضو مجلس النواب الأمريكي الذي سيتولى منصب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه يتوقع مكالمة بين ترمب وبوتين في الأيام والأسابيع القادمة.

وخلّفت الحرب الروسية الأوكرانية عشرات الآلاف من القتلى، ودفعت الملايين للنزوح، وأثار أكبر خلاف في العلاقات بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.