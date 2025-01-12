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رئيس غانا يلغي سبع وزارات حكومية لتقليص النفقات

06:46 م الأحد 12 يناير 2025

رئيس غانا يلغي سبع وزارات حكومية لتقليص النفقات

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أكرا - (د ب أ)

أعلن الرئيس الغاني جون ماهاما، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني، إلغاء سبع وزارات حكومية ضمن إجراءات لخفض التكاليف وفقا لبرنامج التقشف لصندوق النقد الدولي.

وبموجب هذا الإجراء ستعمل الحكومة الجديدة بـ 23 وزارة بدلا من 30 وزارة في الأصل للوفاء بتعهدها بحكومة أصغر حجما وأكثر كفاءة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقد سعت غانا إلى الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في عام 2022 لأنها لم تتمكن من مواكبة سداد الديون.

وكان قد تم انتخاب ماهاما رئيسا لثاني أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم بفوز ساحق في انتخابات جرت في 7 ديسمبر الماضي وسط غضب الناخبين من الصعوبات الاقتصادية، وتعهد بإنعاش وإعادة الاستقرار للاقتصاد، لكن حكومته تواجه صعوبات منها الديون المرهقة وتكاليف المعيشة المرتفعة والبطالة.

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