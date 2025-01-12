بينهم إعلاميتان مصريتان.. الكويت تسحب أكثر من 4 آلاف جنسية



(وكالات)

أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، سحب جنسية 4246 شخصا، في خطوة وصفها البيان بأنها تهدف إلى تصحيح أوضاع قانونية وتنفيذًا لقانون الجنسية الكويتية.

كشفت صحيفة "سراج" الكويتية، أن القائمة التي أعلنت عنها الكويت لسحب الجنسية شملت الإعلاميتين حنان كمال وداليا بدران، اللتين تحملان أصولًا مصرية.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وفي البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية الكويتية، حددت اللجنة أسباب سحب الجنسيات وفقًا لمواد قانون الجنسية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته، وهي الازدواجية حيث تم سحب 20 جنسية وفقًا للمواد (10 و11) بسبب حمل أصحابها جنسية أخرى خلافًا للقانون.

والحالة الثانية، هي الغش والتزوير، حيث سُحبت 89 جنسية وفقًا للمادتين (21 مكررًا و13 فقرة 1) بسبب تقديم أقوال كاذبة أو مستندات مزورة، بما في ذلك من اكتسبوا الجنسية بالتبعية.

والحالة الثالثة، هي حالات خاصة بأبناء كويتيات، حيث تم سحب جنسية حالة واحدة استنادًا للمادة (13 فقرة 4) والمتعلقة بأولاد كويتيات ضمن شروط معينة.

والحالة الرابعة، تستند للمادة الثامنة، حيث سُحبت 4136 جنسية وفقًا للمادة (13 فقرة 4) بسبب ارتباطها بمنح الجنسية لمقيمين بشكل استثنائي.

وبحسب البيان، تهدف هذه الخطوة إلى تصحيح المخالفات المتعلقة بالجنسية وحماية الهوية الوطنية، وتوزعت الحالات التي شملها القرار على 54 دولة مختلفة.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار يمثل مرحلة أولية، وسيُعرض على مجلس الوزراء الكويتي لاعتماده بشكل نهائي، ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الجهود الرامية إلى ضبط منح الجنسية الكويتية وتطبيق القانون بشكل صارم.