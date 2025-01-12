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"دوامة النار".. إعصار نادر يضرب كاليفورنيا (فيديو)

01:00 م الأحد 12 يناير 2025

إعصار نادر يضرب كاليفورنيا

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وكالات

تشهد ولاية كاليفورنيا الأمريكية ظاهرة نادرة تُعرف بـ"الإعصار الناري" أو "دوامة النار" على وقع الحرائق المدمرة التي تحدث في مدينة لوس أنجلوس بالولاية ذاتها.

وتحدث هذه الظاهرة عندما تتسبب الحرارة الشديدة الناتجة عن الحرائق الكبيرة مثل حرائق الغابات في توليد دوامات هوائية تلتقط النار وتبدأ في الدوران بشكل حلزوني.

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كما تنتج الظاهرة عندما تتداخل الرياح القوية بسرعة من 100 إلى 300 ميل في الساعة مع التيارات الهوائية الساخنة الصاعدة، ويبدأ الهواء بالدوران، وإذا التقطت هذه الدوامة اللهب من الحريق تتحول إلى دوامة نارية.

ويبلغ ارتفاع هذه الدوامة من 91 إلى 122 مترًا، وعرضها من 6 إلى 15 مترًا، وتصل درجة حرارتها إلى 1093 درجة مئوية، ومدتها من عدة دقائق إلى ساعة.

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وتواجه مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا منذ أيام أسوأ حرائق غابات في تاريخها، إذ أشتعلت النيران في 34 ألف فدان من الأراضي، وأسفرت عن مقتل نحو 16شخصًا، وإجلاء نحو 180 ألف شخصًا، وتدمير أحياء بالكامل على الجانبين الشرقي والغربي من المدينة.

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