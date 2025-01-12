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خبير أمريكي: ترامب أدلى بأهم تصريح حول موقف روسيا من انضمام كييف للناتو

06:12 ص الأحد 12 يناير 2025

صورة 1 ترامب

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وكالات

علق الخبير الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس، على تصريح الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حول تفهمه لموقف ومخاوف روسيا من توسع حلف الناتو، معتبرا التصريح الأهم في السياسة الأمريكية منذ سنوات، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأوضح "ساكس"، أن هذا هو أهم تصريح أدلى به ترامب أو أي زعيم أمريكي منذ سنوات عديدة. إنها الحقيقة الأساسية والتفسير الأساسي لكل ما حدث".

وأشار إلى أنه يسود في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة حظر غير معلن بشأن مناقشة الأسباب الحقيقية للصراع في أوكرانيا علانية.

وأضاف أن نصوصه وتقاريره الخاصة حول هذا الموضوع "الأزمة الأوكرانية" تم رفضها من قبل منشورات بارزة أكثر من مرة، قائلا: "لقد قال ترامب ذلك بوضوح ودقة. وهذا يخلق الأساس لإنهاء الحرب الدائرة".

وفي وقت سابق صرح ترامب، في مقر إقامته في "مار إيه لاجون" بتفهمه لموقف روسيا المعارض لانضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".

وأكد أن موسكو كررت لسنوات عديدة أنها لا تقبل العلاقات بين كييف والتحالف الغربي، ولكن الولايات المتحدة أكدت أن أوكرانيا يجب أن تتمتع بالحق في الانضمام إلى التكتل.

ويعتقد ترامب أن الصراع الناتج عن ذلك تحول إلى كارثة بالنسبة للبيت الأبيض.

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