أبو عبيدة: مجاهدونا في مراكزهم القتالية أدّوا صلاة الغائب على الشهيد الأردني

وكالات

قال المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، اليوم الأحد، إن المقاومة تبارك العملية البطولية في معبر الكرامة التي نفذها الشهيد الأردني ماهر الجازي أحد أبطال طوفان الأقصى.

وأشار أبو عبيدة، إلى أن "مسدس البطل الأردني في نصرة أقصانا وشعبنا كان أكثر فاعلية من جيوش جرارة وترسانة عسكرية مكدسة".

وأكد أبو عبيدة، أن "العملية تعبر عن ضمير أمتنا وعن مآلات طوفان الأقصى والكابوس الذي ينتظر الكيان الصهيوني"، مضيفا "أدى مجاهدونا في عقدهم القتالية وكمائنهم وثغورهم في قطاع غزة صلاة الغائب على الشهيد بطل العملية".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الداخلية الأردنية في بيان، اليوم الأحد، إن التحقيقات بحادثة إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين أكدت أن مطلق النار مواطن اسمه ماهر ذياب حسين الجازي.

ولفتت الداخلية الأردنية، إلى أن ماهر الجازي من سكان منطقة الحسينية بمحافظة معان، موضحة أنه عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن للضفة الغربيّة.

وأكدت الداخلية الأردنية، أن النتائج الأوليّة للتحقيق تشير إلى أن الحادث عمل فردي والتحقيقات مستمرة للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة، لافتة إلى أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثة منفذ العملية ليدفن في الأردن.

وأعلنت الوزارة في بيانها، الإفراج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم بعد الحادثة وعودة أكثر من 100 شاحنة للمملكة، مشيرة إلى أن الجهات المعنيّة تتابع مسألة إغلاق جسر الملك حسين بعد الحادثة.

ولقي 3 إسرائيليين حتفهم خلال الهجوم الذي شنه ماهر في عملية إطلاق نار عبر الحدود بين الأردن وإسرائيل.

كما أغلقت السلطات الأردنية جسر الملك حسين، وأغلقت إسرائيل كافة المعابر البرية مع الأردن.