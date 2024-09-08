الهند تسجل أول حالة اشتباه للإصابة بفيروس جدري القردة

نيودلهي – (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل أول حالة اشتباه للإصابة بفيروس جدري القردة، وهي لشخص قادم من الخارج، موضحة أنه لا يوجد داع للقلق.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية أنه تم عزل الشخص المشتبه في إصابته بالمرض، كما تم أخذ عينات لفحصها والتأكد من هذه الإصابة، مؤكدة استعداد البلاد التام للتعامل مع مثل هذه الحالات، وأن لديها إجراءات قوية لإدارة وتخفيف أي مخاطر محتملة.

يذكر أن جدري القردة هو مرض فيروسي ينتشر بشكل أساسي في مناطق الغابات المطيرة الاستوائية في وسط وغرب إفريقيا، وينتقل عن طريق الاتصال بشكل وثيق مع شخص مصاب أو عبر ملامسة حيوان مصاب أو مادة ملوثة بالفيروس، ويسبب حمى وطفح جلدي وأعراضه تشبه الإنفلونزا.