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أمطار غزيرة تتسبب في إغلاق السكك الحديدية والطرق في تايوان

02:43 م الأحد 08 سبتمبر 2024

أمطار غزيرة على تايوان

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تايبيه - (د ب أ)

تم تعليق حركة المرور في جزء من طريق سريع في والخط الرئيسي الشرقي للسكك الحديدية في مقاطعة هوالين شرق تايوان، اليوم الأحد، في أعقاب انهيارات طينية ناجمة عن عاصفة ممطرة قوية بعد ظهر اليوم.

وقالت هيئة السكك الحديدية في تايوان في بيان إنه بسبب الانهيارات الطينية، تم تعليق حركة السكك الحديدية للركاب على الخط الرئيسي الشرقي، كإجراء احترازي في الاتجاهين، بين محطتي تشونجدي وهيرين، في الساعة الواحدة و54 دقيقة مساء، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأحد.

وقال مكتب فرع المنطقة الشرقية لمكتب الطرق السريعة إن الأمطار الغزيرة والمستمرة، التي بدأت حوالي الساعة الواحدة ظهرا، تسببت في حدوث انهيار طيني في طريق سوهوا السريع.

والخط الرئيسي الشرقي هو خط للسكك الحديدية يمتد عبر معظم مناطق شرق تايوان.

تايوان إغلاق السكك الحديدية اغلاق الطرق
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