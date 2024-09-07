بالصور ـ المفتي ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، المعرض الدائم لبيع مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية بكلية اللغة العربية بأسيوط.

حضر الافتتاح الدكتور صابر السيد، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور أحمد أبو عناية، وكيل الكلية للدراسات العليا، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات.

يأتي هذا الافتتاح في إطار رسالة الأزهر العلمية تحت قيادة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وحرصه على رفع الوعي الفكري والثقافي لدى طلاب الجامعة، ومواجهة الشبهات التي تثار من التيارات المتطرفة والمنحرفة، ونشر الفكر الوسطي المعتدل. يضم المعرض العديد من الإصدارات العلمية التي تتناول القضايا المجتمعية والدينية والأسرية وغيرها.