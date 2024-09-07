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رئيس البرازيل يقيل وزير حقوق الإنسان

12:14 م السبت 07 سبتمبر 2024

البرازيل

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د ب أ

أقال رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وزير حقوق الإنسان، بعد أن أصبحت مزاعم بشأن التحرش الجنسي مصدر إحراج للرئيس، الذي جعل الدفاع عن حقوق المرأة أولوية حكومية.

وقال مكتب الرئيس البرازيلي في بيان مساء أمس الجمعة، "يعتبر الرئيس بقاء الوزير في منصبه غير مستدام، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات بالتحرش الجنسي"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأعلنت منظمة (مي تو) البرازيلية غير الحكومية، التي تدعم ضحايا التحرش الجنسي أمس الأول الخميس، عن القضايا المرفوعة ضد الوزير سيلفيو ألميدا.

وفي بيان لها، قالت المنظمة غير الحكومية إن النساء طلبن عدم الكشف عن هويتهن لكنهن وافقن على نشر ادعاءاتهن، بعد مواجهة صعوبات في "التحقق من صحة شكواهن".

وينفي ألميدا تورطه في أي مخالفات. وقال في بيان قبل إقالته "أنا أنفي تماما كل الأكاذيب، التي قيلت ضدي".

ودعا لولا إلى إجراء تحقيق بسبب خطورة القضية.


البرازيل وزير حقوق الإنسان رئيس البرازيل
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