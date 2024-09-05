الصين تعتقل موظفين في شركة "أسترازينيكا" البريطانية للأدوية

بكين- (د ب أ)

ذكرت مصادر مطلعة أن الشرطة الصينية اعتقلت خمسة موظفين حاليين وسابقين في شركة "أسترازينيكا" البريطانية لصناعة الأدوية لاستجوابهم بشأن أنشطة غير قانونية محتملة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة معلومات غير معلنة، إن جميع الأشخاص المحتجزين هم مواطنون صينيون قاموا بتسويق أدوية لمرض السرطان من شركة أسترازينيكا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت المصادر أن الشرطة تجري التحقيقات في مدينة شنجن جنوبي الصين، وأن عمليات الاعتقال قد جرت في وقت سابق من الصيف.

ويتعلق أحد التحقيقات بجمع الشركة لبيانات تخص المرضى، وما إذا كان ذلك قد انتهك قوانين خصوصية البيانات في الصين، بحسب ما ذكره مصدر مطلع.

وقال مصدر مطلع إن السلطات تبحث أيضا في تورط بعض الأشخاص في استيراد دواء لسرطان الكبد لم يتم إقرار توزيعه في البر الرئيسي للصين.

ورفضت شركة أسترازينيكا التعليق، ولم تستجب شرطة شنجن على الفور لطلب التعقيب.





