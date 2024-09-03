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BBC

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

10:30 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى أرشيفية

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم/ الثلاثاء/ باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية وأدوا صلوات تلمودية.

وأشارت الوكالة إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية ونشرت المئات من عناصرها على مسافات متقاربة خاصة عند بوابات المسجد الأقصى وشددت من إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة بالقدس وفرضت قيودا على دخول المصلين.

هذا المحتوى من

Asha
المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى مدينة القدس الشرقية المحتلة
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