السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة: بقتلنا لنصر الله أرسلنا رسالة واضحة لعواصم أخرى

وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب عن كثب تهديدات إيران بالرد.

وأوضح دانون أنه "بقتلنا لنصر الله أرسلنا رسالة واضحة لأصدقائه في بيروت وعواصم أخرى بالمنطقة"، مؤكدا التام حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي بإعادة 70 ألف نازح داخل إسرائيل إلى ديارهم في الشمال.

وأشار دانون إلى أن الحل الدبلوماسي يتطلب وقف استهداف إسرائيل وتحرك حزب الله شمالا إلى نهر الليطاني.

وفي وقت باكر من اليوم، قال موقع "والا" العبري، إن تقديرات في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الغارة على مقر حزب الله ستغير الشرق الأوسط وأن إسرائيل ستواجه أياما حافلة بالتحديات.

بدورها، أشارت هيئة البث العبرية، إلى أن إسرائيل تتحضر لرد إيراني قد يأتي من جبهات متعددة.

وأعلن حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله في الغارات الإسرائيلية على المقر العسكري للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال اغتياله لنصر الله، ليلة أمس الجمعة، في الغارة التي شنها على الضاحية الجنوبية.