مشادة كلامية بين جانتس وشولتس حول توريد أنظمة قتالية لإسرائيل

وكالات



أكدت صحيفة يسرائيل هيوم وقوع مشادة كلامية رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بين بيني جانتس ومستشار الأمن القومي الألماني أولاف شولتس بشأن توريد أنظمة قتالية لإسرائيل.

وأضافت أن جانتس طالب الجانب الألماني بإزالة الحواجز أمام توريد أنظمة قتالية تحتاجها إسرائيل، فيما قال مستشار الأمن القومي الألماني إن إسرائيل لم تقدم وثائق تؤكد عدم استخدام الأسلحة لارتكاب إبادة.

وشددت على أن رد جانتس على شولتس كان غاضبا وقال إن "إسرائيل تريد الدفاع عن نفسها".





