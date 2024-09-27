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إسرائيل: إطلاق 10 صواريخ من لبنان على حيفا

12:18 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

صواريخ من لبنان على حيفا أرشيفية

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تل أبيب- (د ب أ)

أفاد الجيش الإسرائيلي بتعرض حيفا بشمال إسرائيل صباح اليوم الجمعة لهجوم بعشرة صواريخ من لبنان.

وأفادت تقارير، بتصاعد الدخان جراء الانفجارات في سماء حيفا، الميناء الرئيسي في البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض بعض الصواريخ وسقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة.

ولم ترد أي معلومات بشأن الخسائر المحتملة.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن عناصره استهدفوا اليوم الجمعة مستوطنة "كريات آتا" الإسرائيلية في منطقة حيفا، بصواريخ فادي 1.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على أراضيها ، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

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