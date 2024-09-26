بايدن: قد تندلع حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط

وكالات



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه قد تندلع حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط، داعيا إلى تحقيق السلام وتسوية الخلافات سلميا.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال مقابلة تلفزيونية له، أمس الأربعاء، أن "الحرب واسعة النطاق ممكنة، لكنني أعتقد أن احتمال التوصل إلى تسوية أيضا ممكن. التسوية من شأنها أن تغير المنطقة بأكملها بشكل جذري"، مشيرا إلى أن "العالم العربي يريد التسوية".



وأوضح أن الدول العربية على استعداد لعقد صفقة مع إسرائيل إذا غيرت تل أبيب بعض أساليبها"، مؤكدًا أنه في نهاية المطاف، حل الدولتين ضروري. هناك طريقة وفرصة لتحقيق ذلك.



وفي خطابه الأخير الليلة الماضية كرئيس للولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار بايدن بشكل مكثف إلى الحرب في الشرق الأوسط، مكررًا الرسالة التي مفادها أنه يجب التوصل إلى تسوية دبلوماسية لتجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط.