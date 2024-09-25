ماكرون: حزب الله يفرض خطر الحرب على لبنان

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن على إسرائيل وحزب الله احترام التزاماتهما بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بلبنان.

وأشار ماكرون إلى أن وزير الخارجية الفرنسي سيتوجه إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع، لافتا إلى أن حزب الله يفرض خطر الحرب على لبنان ويجب العمل على منع الحرب.

وأكد ماكرون أن باريس تدعم إقامة دولة فلسطينية وملتزمة بحل الدولتين، معربا عن ترحيبه بدور الوساطة الذي تقوم به الولايات المتحدة ومصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن على إسرائيل وقف التصعيد في لبنان وعلى حزب الله التوقف عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل.