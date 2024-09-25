إعلان

BBC

وزارة الصحة بغزة ترفض استلام 88 جثة من إسرائيل.. ما السبب؟

07:08 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

وزارة الصحة الفلسطينية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

غزة - (د ب أ)

امتنعت وزارة الصحة في قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، اليوم الأربعاء، عن استلام 88 جثة من قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدم توفر بيانات أو معلومات بشأنها.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر منصة تيليجرام إنه "مع وصول كونتينر يحتوي على ما يقارب من 88 جثة من طرف الاحتلال الاسرائيلي، دون أي بيانات أو معلومات تدل على معرفة أصحابها وأماكن انتشالها ووقت الوفاة، أوقفت وزارة الصحة الفلسطينية إجراءات استلام الكونتينر لحين استكمال كامل البيانات والمعلومات حول هذه الجثث للتعرف على أصحابها وأسمائهم، معتبرة أن ذلك أدنى حقوق هؤلاء الأشخاص وذويهم".

وطالبت الوزارة "المؤسسات الحقوقية والدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوضع إجراءات واضحة تمكن الوزارة من استلام الجثامين مع إحضار بيانات وتفاصيل عنها، ومنها الأسماء والأعمار والمناطق التي أُخذت منها هذه الجثامين، كما نؤكد على ضرورة استلام الجثث حسب المعايير الإنسانية والدولية وبما يحفظ حقوق وكرامة أصحاب هذه الجثث".

وزارة الصحة في قطاع غزة قطاع غزة إسرائيل حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي تيليجرام وزارة الصحة الفلسطينية الصليب الأحمر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بايدن: لا أتفق مع مواقف نتنياهو ويجب أن يكون هناك حل للدولتين

إعلان

إعلان

سُجن في مصر 14 عاما.. إسرائيل تعلن عن وفاة الجاسوس روبرت داسا