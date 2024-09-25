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إعلام عبري: إسرائيل تقدّر أن احتمالات نجاح المبادرة الأمريكية للتهدئة بلبنان ضئيلة

06:42 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تحاول الدفع وتطوير مسار جديد لحل سياسي في لبنان.

بدروها، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوض وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بإخطار واشنطن أن إسرائيل مستعدة للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق نار مؤقت.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن تل أبيب تقدر أن احتمالات نجاح المبادرة الأمريكية ضئيلة لكنها مستعدة لإبرام اتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم، قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومسؤول إسرائيلي، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على مبادرة دبلوماسية جديدة لوقف القتال في لبنان واستئناف مفاوضات غزة.

وأشار مصدر أمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع عدة دول على مقترح لحل دبلوماسي بشأن شمال إسرائيل.

وأوضح مسؤول أمريكي ودبلوماسي أوروبي، أن واشنطن ناقشت المبادرة الجديدة مع فرنسا وإسرائيل ولبنان ودول عربية.

وكشف مسؤول إسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لبحث المبادرة الأمريكية الجديدة بشأن لبنان.

ولفت "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر، إلى أنه قد يتم الإعلان اليوم عن مبادرة البيت الأبيض بشأن لبنان لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

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