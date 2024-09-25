رئيس الأركان الإسرائيلي: حزب الله وسّع دائرة نيرانه وسيلقى ردًا قويًا للغاية اليوم

وكالات

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إن طائرات سلاح الجو تهاجم دون توقف في لبنان، مشيرا إلى أن الجيش يستعد لمناورات برية.

ولفت هاليفي إلى أن حزب الله اللبناني وسع اليوم دائرة نيرانه، مؤكدا أنه سيلقى ردا قويا للغاية في وقت لاحق اليوم.

وأشار هاليفي إلى أن هدف جيش الاحتلال الإسرائيلي واضح وهو إعادة سكان المنطقة الشمالية إلى ديارهم بأمان، موضحا أن الجيش يستعد لمناورة برية والدخول لأرض "العدو" والقرى التي حولها حزب الله إلى موقع عسكري كبير.