اقتحامات واشتباكات وإصابات.. ماذا يحدث في الضفة الغربية؟

وكالات

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم، مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة واستهدافات بالعبوات الناسفة محلية الصنع.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب برصاص الاحتلال في البطن خلال مواجهات اندلعت في المخيم، وفقا لما ذكرته الغد.

وقالت بيانات متتالية لكتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس، إن المقاتلين يخوضون اشتباكات مسلحة في إطار التصدي لاقتحام جيش الاحتلال.

وفي بلدة كفر قليل جنوب نابلس، أصيب فلسطينيون بالاختناق خلال اقتحام شهدته بالبلدة وسط إطلاق عشوائي للقنابل الغازية.

وفي مناطق شرق جنين أصيب 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال إطلاق عشوائي للرصاص تزامن مع اقتحام جيش الاحتلال بلدة عربونة وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وفي بلدة حارس شمال سلفيت، احتجز جيش الاحتلال عشرات الفلسطينيين وسط إجراء تحقيقات ميدانية معهم والتنكيل بهم قبيل الافراج عنهم خلال اقتحام البلدة.

ويقتحم جيش الاحتلال مدن وبلدات الضفة الغربية منذ بدء عدوانه على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق محيطة بمخيم جنين بالضفة الغربية ومداهمة أحياء متعددة في مدينة جنين.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب قسام شافعي عقب مداهمة منزله في مدينة جنين، فيما تم مداهمة عدداً من المنازل وسط إجراء تحقيقات ميدانية.

وقالت كتيبة جنين سرايا القدس إن مقاتليها تمكنوا من خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة في محاور خلة الصوحة والبيادر والحي الشرقي وواد عزالدين، واستهدفوا قوات المشاة والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص.

واقتحم جيش الاحتلال مخيم بلاطة أكثر من مرة خلال الشهر الجاري، وقبل أسبوع استهدف مقاومون آليات عسكرية إسرائيلية خلال اقتحامها للمخيم بعبوات ناسفة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية برام الله، الأربعاء الماضي، سقوط 706 شهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، بينهم 159 طفلا، و10 نساء، و9 مسنين، كما بلغ عدد الجرحى نحو 5750 شخصا.

كما بلغ عدد المعتقلين من الضفة الغربية أكثر من عشرة آلاف وثمانمائة معتقل.