انتخابات الرئاسة السريلانكية تتجه نحو جولة إعادة

كولومبو - (د ب أ)

تتجه انتخابات الرئاسة السريلانكية نحو جولة إعادة، مع إبقاء السياسي اليساري السريلانكي، أنورا كومارا ديساناياكي، الذي تعهد بمكافحة الفساد في الاقتصاد المتضرر من الأزمة، على تقدم مريح مع فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس السبت.

وأظهر إحصاء نشرته صحيفة "ديلي ميرور" السريلانكية، تصدر ديساناياكي السباق بحصوله على 41.4% من الأصوات، مع فرز أكثر من 5 ملايين صوت حتى اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في المركز الثاني زعيم المعارضة البرلمانية الحالي، ساجيث بريماداسا، بحصوله على 32.3 % من الأصوات، بينما حل الرئيس الحالي، رانيل ويكريمسينجه، ثالثا بعدما حصد 16.6 % من الأصوات.

ويحتاج المرشح إلى الفوز بنسبة 50% من أصوات الناخبين ليتم إعلان فوزه، وإلا يتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة من الأصوات.

وتوقع مراقبون وبعض استطلاعات الرأي أن تكون نتيجة الانتخابات متقاربة مع احتمال إجراء جولة إعادة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وقالت لجنة الانتخابات السريلانكية إنها تأمل في إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية مساء اليوم الأحد.