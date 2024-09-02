بعد تعليق تراخيص الأسلحة.. خارجية الاحتلال: محبطون من قرارات بريطانيا

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن قرار بريطانيا بتعليق تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل يبعث برسالة ملتبسة لحماس وإيران.

وأكد كاتس أن إسرائيل محبطة من سلسلة القرارات التي اتخذتها بريطانيا في الآونة الأخيرة.

بدوره، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، عن شعوره بخيبة أمل شديدة إزاء الإجراءات البريطانية على تراخيص تصدير السلاح، موضحا أنها تأتي في وقت تخوض فيه إسرائيل حربا على سبع جبهات مختلفة.

وكانت بريطانيا قالت على لسان وزير خارجيتها ديفيد لامي، اليوم الاثنين، إنها ستعلق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل منها عتاد يستخدم في صراع غزة الحالي، موضحا أن تراخيص التصدير التي ستعلقها لندن تشمل مكونات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ومسيرات.

لكنه كشف أن تعليق تراخيص صادرات أسلحة إلى إسرائيل لن يشمل مكونات طائرات "إف-35".

وأشار لامي إلى أن تقييم بريطانيا هو أن إسرائيل يمكن أن تفعل المزيد لضمان وصول الغذاء والدواء للمدنيين في غزة، مؤكدا أن تعليق تراخيص صادرات أسلحة إلى إسرائيل ليس حظرا شاملا على السلاح.

وأوضح لامي أن الإجراء الذي تتخذه لندن لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل، مشددا في الوقت نفسه على أن بريطانيا مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، أن بلاده ستواصل العمل مع إسرائيل على التصدي للتهديد الإيراني.

ولفت لامي إلى أن التصعيد بغزة والضفة مقلق جدا حيث تواجه المجتمعات عنف المستوطنين مع استمرار الاحتلال، معربا عن رفضه تصريحات الوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بشأن عنف المستوطنين.