السودان يغلق معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا

وكالات

أغلقت السلطات السودانية، اليوم الإثنين، معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا بعد سيطرة ميليشيات الفانو المتمردة بإقليم الأمهرا على المعبر في الجانب الإثيوبي، بحسب ما أكدته مصادر عسكرية سودانية.

وقالت المصادر العسكرية، لموقع "سودان تربيون"، إن السلطات السودانية بولاية القضارف شرقي السودان، أغلقت معبر القلابات الحدودي، وإثر ذلك توقفت أنشطة التجارة الحدودية بين السودان وإثيوبيا بجانب توقف إجراءات السفر والجوازات.

وحسب ذات المصادر فإن السلطات السودانية سمحت لعناصر الشرطة الفيدرالية والجيش الإثيوبي التي كانت ترابط على المعبر بالدخول للأراضي السودانية بعد تجريدهم من السلاح، موضحةً أن ميليشات الفانو سمحت في المقابل للسودانيين العالقين داخل الحدود بالسفر والمغادرة.

وسيطرت ميليشيات فانو المتمردة في إقليم الأمهرا الإثيوبي المحاذي لولاية القضارف على منطقة المتمة يوهانس الإثيوبية المحاذية لمدينة القلابات السودانية التابعة لمحلية باسندة بولاية القضارف.