ارتفاع قتلى انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان إلى 20 شخصا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة قتلى انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان، الأربعاء، إلى 20 قتيلاً على الأقل، وأكثر من 450 جريحاً.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بوقوع عدد كبير من الإصابات والقتلى، في انفجارات الأجهزة التي وقعت في مناطق في لبنان، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وكشفت أن الأجهزة التي جرى تفجيرها في مناطق بلبنان من نوع "أيكوم إف 82".

وقالت إن الانفجارات التي جرت في مناطق بلبنان كانت على نطاق واسع لكن انفجار الأجهزة لم يكن كبيرا، لافتة إلى وقوع 5 انفجارات في مدينة صيدا ومحيطها جنوبي لبنان، بحسب ما نقلته عن مصادر أمنية.

كذلك أشارت إلى وقوع انفجارات في ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان ومنطقة البقاع شرقي البلاد