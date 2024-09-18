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أمريكا.. هيئات حكومية تستعد لنشر نتائج تحقيقات تدقق في توريد الأسلحة لإسرائيل

08:58 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

صفقة أسلحة أمريكية لإسرائيل

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وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الهيئات الرقابية الحكومية التي تتمتع بسلطة قضائية على وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، تستعد لنشر نتائج تحقيقات متعددة تدقق في توريد إدارة الرئيس جو بايدن أسلحة إلى إسرائيل خلال حربها في غزة.

وكشفت أن عدة تحقيقات مماثلة ذات صلة بالقضية جارية أو مخطط إجرائها، وفق ما ذكرته تلك الهيئات الأمريكية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تقارير المفتش العام التي لم يتم نشرها بعد، تأتي بعد شكاوى من داخل الحكومة الأمريكية تفيد بأن صادرات الأسلحة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل تمثل انتهاكا للقوانين الأمريكية التي تحظر نقل مساعدات عسكرية إلى حكومات ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو تمنع حركة المساعدات الإنسانية كما تفعل إسرائيل.

وأوضحت "واشنطن بوست"، أن التحقيقات التي يجريها المفتش العام واحدة من آخر عمليات التدقيق الداخلية الجارية من قبل الإدارة الأمريكية في ظل عزمها على زيادة الأسلحة إلى إسرائيل، رغم الانتقادات الموجهة إلى تكتيكات جيش الاحتلال العسكرية.

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