بعد انفجار أجهزة البيجر.. ميقاتي يشكر الدول التي تضامنت مع لبنان

بيروت - (د ب أ)

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، إن "الوحدة الوطنية هي الرد الأقوى على العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه".

وأشاد ميقاتي، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية للإعلام،"بالوحدة الوطنية التي تجلّت بالأمس بعد الحادث الجلل الذي وقع".

وعبّر ميقاتي عن شكر لبنان وتقديره لكل الدول التي عبرت عن "تضامنها معه في هذه الظروف الصعبة وهي الأردن والعراق وتركيا ومصر وسوريا وإيران".

وحيا رئيس الحكومة كل الطاقم الطبي في لبنان، مستشفيات وأطباء وممرضين ومسعفين وإداريين، الذين "أثبتوا بوقفتهم المشرفة منذ يوم أمس أن الروح الوطنية أقوى من كل شر وأن الإنسانية فوق كل اعتبار".

كما حيا وزير الصحة فراس الأبيض والوزارة على "العمل الاستثنائي في إدارة هذه الأزمة الطبية العصيبة التي يعيشها لبنان والتي سيتجاوزها اللبنانيون بتضامنهم ووحدتهم".