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BBC

بعد تفجيرات "البيجر".. حزب الله يتعهد بمواصلة عملياته ضد إسرائيل

07:30 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2024

تفجيرات أجهزة حزب الله

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وكالات

تعهد حزب الله اللبناني بمواصلة عملياته ضد إسرائيل بعد تفجيرات "البيجر"، بحسب ما أفادت به سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشهد لبنان، الثلاثاء، عملية هجمات سيبرانية واسعة تسببت في تفجيرات أجهزة للاتصال اللاسلكي، أصيب فيها أكثر من 2500 شخصا أغلبهم من أعضاء حزب الله اللبناني، يحملونها في مناطق متفرقة من لبنان.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة وإصابة نحو 2750 غالبيتهم من عناصر "حزب الله" آخرين، جراء انفجار أجهزة لاسلكية في مناطق مختلفة في البلاد.

واعتبر حزب الله اللبناني تلك العملية، أكبر اختراق أمني له، متعهدا بأن "العدو الغادر سينال بالتأكيد قصاصه العادل على العدوان الآثم، ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب"، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل، الذي وصفه بـ"الإجرامي".

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