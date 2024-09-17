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BBC

بعد تفجيرات البيجر.. مصر تعلّق على الهجمات في لبنان

10:34 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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وكالات

قالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الوزير الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالين هاتفيين مع كل من نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، والسيد عبدالله بو حبيب وزير الخارجية، لمتابعة الموقف في لبنان في ضوء الهجوم السيبراني الذي أسفر عن تفجير أجهزة الاتصالات بالعديد من المناطق اللبنانية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن عبد العاطي نقل توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتواصل السريع مع الأشقاء في لبنان بهدف الإعراب عن الدعم المصري الكامل للبنان الشقيق، وتأكيد حرص مصر على أمن واستقرار لبنان وعدم انتهاك سيادته من أي طرف خارجي، وعرض تقديم أي دعم ممكن للأشقاء في لبنان خلال هذا الظرف الحرج.

وأشار إلى أن عبد العاطي جدد خلال الاتصالين التحذير من خطورة التصعيد الإقليمي في المنطقة والانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، مؤكداً على أن التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب لبنان تعد مؤشراً واضحاً على أن المنطقة بصدد منعطف خطير جراء تصرفات أحادية غير مسئولة ومتهورة، والتي ستؤدي إلى تبعات ستلقي بظلالها على استقرار المنطقة بأسرها.

وأكد عبد العاطي على الأهمية البالغة لمنع التصعيد، وهو ما يتحقق بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسرعة التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية للقطاع.

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